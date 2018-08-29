الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الخميس حار ورطب مع بعض السحب المنامة في 29 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع من الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء إلى الساعة السادسة مساء غد الخميس حار ورطب مع بعض السحب وهناك فرصة لتشكل ضباب خفيف في بعض المناطق عند الفجر.



الرياح شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في وقت لاحق هذه الليلة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 30 درجة.



الرطوبة النسبية العظمى 95% ، والصغرى 40%.



شروق الشمس الساعة 05:16 صباحا، وغروبها في الساعة 06:00 مساءا.









خ.أ



بنا 1506 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/29 - 15 : 06 PM