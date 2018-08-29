لدى استقبال سموه للسفير الصيني...خالد بن حمد يشيد بتطور العلاقات البحرينية الصينية المنامة في 29 اغسطس / بنا / أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية من تطور كبير في شتى المجالات، مؤكدا سموه أن تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين يشكل فرصة حقيقية للشراكة والتعاون الذي يساهم في تحقيق مزيد من المكتسبات والنمو الحضاري.



جاء ذلك، لدى استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمكتب سموه بقصر الوادي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين سعادة السفير أنور حبيب الله، حيث تمنى سموه التوفيق والنجاح للسفير في أداء مهامه ودوره الدبلوماسي لتعزيز العلاقات التي تربط البلدين.



وأكد سموه أن مملكة البحرين بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، حرصت على نمو العلاقات الثنائية، من خلال الزيارات المتبادلة التي تعطي مؤشرا إيجابيا للدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتبادل الثقافي، والذي يساهم في تعميق العلاقات بين البلدين.



من جانبه أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين سعادة السفير أنور حبيب الله، أن الصين تحرص على تنمية وتعزيز علاقات التعاون مع مملكة البحرين، مضيفا أن العلاقة الصينية البحرينية تشهد تقدما ونشاطا كبيرا، متطلعا في الوقت ذاته لتلك العلاقات بمزيد من التقدم، والذي يعزز من الشراكة الصينية مع دول منطقة الخليج العربي.





خ.ب/خ.أ



بنا 1416 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/08/29 - 23 : 05 PM