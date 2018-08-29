الحملة التوعوية (تجنب) تواصل أعمالها بمحاضرة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنامة في 29 أغسطس/ بنا/ واصلت الحملة التوعوية (تجنب) أعمالها، بناءً على تعليمات سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، حيث تستهدف الحملة في هذه المرحلة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وذلك لنشر التوعية بين أفراد المجتمع، من أجل تجنب المساءلة القانونية والآثار السلبية التي قد تنجم أثناء التعاقد كتجاهل قراءة العقد، وعدم الالتزام به، وتجاهل الحضور إلى المحكمة في حال تم التبليغ بذلك، وتجاهل اتصالات الجهات الرسمية، وتجاهل الاستشارة في حال عدم الإلمام بإحدى فقرات أو بنود العقد، والتعامل مع الجهات غير المرخصة.



وفي هذا الإطار، ألقى النقيب عبداللطيف ساتر والملازم أول أمينة المطوع، محاضرة توعوية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بحضور عدد من موظفي المؤسسة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1356 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/29 - 17 : 05 PM