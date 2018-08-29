المملكة المتحدة تحمّل قيادات جيش نظام الأسد مسؤولية الإعتداءات على المدنيين لندن في 29 أغسطس/بنا/ حمّلت المملكة المتحدة اليوم الأربعاء قيادات جيش نظام الأسد في سوريا مسؤولية الاعتداءات على المدنيين.



جاء ذلك في مناشدة المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس اليوم، روسيا في جلسة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بأن تستغل نفوذها لإقناع سلطات نظام الاسد بالا تعتدي على شعبها، والا تستخدم الأسلحة الكيميائية المحظورة.



وأوضحت بيرس في بيان بثته الخارجية البريطانية "أن هناك 3 ملايين مدني معرضين للخطر في إدلب، بينما النظام السوري يصعّد عملياته العسكرية ضدهم، مضيفة أن المملكة المتحدة تحمّل قيادات الجيش المسؤولية عن الاعتداءات على المدنيين".





خ.أ



بنا 1329 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/29 - 13 : 05 PM