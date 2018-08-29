دولة الامارات تهدي اليمن محطة كهرباء بقدرة 120 ميجاوات وبكلفة 100 مليون دولار

عدن في 29 أغسطس / بنا/قدمت دولة الامارات العربية المتحدة محطة كهرباء للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجا وات وبتكلفة 100مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين اليمنيين وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وسيتم تركيب المحطة التي تضم محركا يعد من أكبر مولدات الطاقة بالعالم في منطقة الحسوة وتشغيلها في أكتوبر المقبل، حسب وكالة الانباء الاماراتية (وام).



وأشارت تقارير يمنية إلى أن سفينة اماراتية قد رست في عدن اليوم الاربعاء تقل المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في إطار الدعم الإماراتي المستمر للقطاعات الحيوية وفي مقدمتها (الطاقة) وكان في استقبالها المهندس أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء اليمني، والمهندس مبارك التميمي نائب وزير الكهرباء، و سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، وبدر معاون أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن، وعدد من المسؤولين اليمنيين.



وفي هذا السياق أكد المهندس أحمد الميسري " أن المحطة المقدمة من دولة الامارات العربية لالمتحدة تمثل إضافة مهمة ستنهض بالبنية التحتية لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن، والمحافظات المجاورة، مثمنا جهود الامارات الكبيرة في إنشاء و تأهيل العديد من المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات المواطنين اليمنيين في المحافظات و المدن اليمنية المحررة".



و من جانبه قال سعيد الكعبي "إن تنفيذ مشروع محطة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن يحظى باهتمام مباشر من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وذلك في إطار المسؤولية الإنسانية للإمارات نحو الشعب اليمني الشقيق وتقديم الدعم السخي للتخفيف من معاناته جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران و تدميرها البنى التحتية و استهداف مقدرات الشعب اليمني".



و أشار الكعبي إلى أنه سيتم العمل على بناء خزانين للوقود بسعة 5 آلاف متر مكعب للواحد تكفي محطة الكهرباء لمدة 14 يوما من العمل المتواصل حيث تعمل المحطة بالديزل والغاز.





يذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة ركزت بعد تحرير مدينة عدن جهودها على إمداد المدينة والمناطق المجاورة لها بكل الاحتياجات العاجلة لليمنيين، فقد أصبحت مدينة عدن محطة لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني منذ استعادتها من قبل المقاومة الجنوبية والجيش الوطني وتأمين منافذها البرية والبحرية والجوية، وقدمت دولة الإمارات إلى عدن آلاف من الأطنان من المساعدات الطبية من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وآلاف من الأطنان مساعدات غذائية مقدمة من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إضافة إلى قيام الدولة بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في عدن بتكلفة تصل حوالي 35 مليون درهم، وأسهمت الإمارات بدور كبير في إعادة تأهيل مطار عدن وتشغيله حيث قدمت عدداً من الآليات والتجهيزات المتطورة تضمنت حافلات نقل وأخرى خاصة بالدفاع المدني، إضافة إلى تجهيزات خاصة بصيانة المطارات.



خ.أ



بنا 1321 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/29 - 32 : 04 PM