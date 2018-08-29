خلال مجلس سموه الأسبوعي .. سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة : المحافظة حريصة على التواصل الدائم مع المواطنين المنامة في 29 اغسطس / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفه بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عددا من كبار الضباط ووجهاء وأعيان المحافظة الجنوبية والمواطنين وذلك في مجلس سموه الأسبوعي بالمحافظة الجنوبية.

وفي بداية اللقاء أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة حرص المحافظة الجنوبية الدائم على التواصل مع المواطنين من خلال مجلس سموه الأسبوعي والاستماع لآراء المواطنين واحتياجاتهم وتلبيتها موضحاً سموه بأن التواصل والتزاور من العادات الاصيلة التي ورثناها من الآباء والأجداد ونحرص على استمرارها.



وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن ما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية من نجاح كبير بموسم الحج يدعو للفخر والاعتزاز مهنأً سموه حجاج المحافظة الجنوبية بسلامة عودتهم إلى أرض الوطن سائلا المولى عز وجل ان يتقبل طاعتهم وأن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا.



كما شدد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على حرص المحافظة بالتواصل المستمر والمباشر بين المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية من أجل متابعة الأوضاع الأمنية وتوفير سبل السلامة والراحة للمواطنين.



من جانبهم عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم للتواصل الدائم الذي يحرص على تجسيده سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة وما تقوم به المحافظة الجنوبية من متابعة ورصد لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.





خ.ب/ع ذ



بنا 1243 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/29 - 19 : 04 PM