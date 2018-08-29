لدى لقاء سموه بسفير مملكة تايلند...سمو محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد أن مملكتي البحرين وتايلند نموذج للتعاون والصداقة المنامة في 29 اغسطس / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية سعادة السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين وذلك بمكتب سموه بالمحافظة الجنوبية.

وفي بداية اللقاء أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على ما يجمع بين مملكة البحرين ومملكة تايلند والشعبين الصديقين من علاقات متميزة ومصالح مشتركة وأن مملكتي البحرين وتايلند نموذج للتعاون والصداقة، مؤكدا سموه على ما تحظى به العلاقة بين البلدين الصديقين من دعم لامحدود من قبل صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله.



كما ناقش سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع سفير مملكة تايلند أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والسفارة التايلندية من خلال دعم الأنشطة والبرامج الثقافية للسفارة التايلندية وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.



من جانبه أشاد سعادة السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلند لدى مملكة البحرين بما تطرق إليه سمو محافظ الجنوبية من مواضيع تتعلق بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما مؤكدا تعاون سفارة مملكة تايلند مع المحافظة الجنوبية لكل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين.





خ.ب/ع ذ



بنا 1242 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/08/29 - 18 : 04 PM