مع اقتراب احتفالات مئوية التعليم.. محافظ المحرق: المحرق واحة تعليمية وتفخر بوجود المدارس والكليات والجامعات المنامة في 29 اغسطس / بنا / أكد محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي المناعي بأن المحرق محافظة على مكانتها العلمية عبر عشرات السنين وهي تفخر مع قرب احتفالاتها بمرور مائة عام على بداية التعليم النظامي باحتضانها للمشاريع التعليمية والثقافية، مؤكدا بأن المحافظة ترحب بالصروح التعليمية خاصة في غمرة احتفالاتها باختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه بمبنى المحافظة للسيدة بينديكيت بيسيت مديرة المدرسة الفرنسية، والسيد ديدياي بيرم مدير المرحلة الإبتدائية بالمدرسة، والسيد دومنيك شات مدير الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية والسيد رضا بدر مدير العلاقات العامة بالمدرسة، حيث رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البحرين بالجمهورية الفرنسية الصديقة.



وأشاد المحافظ خلال اللقاء بدور الأنشطة والبرامج المجتمعية التي تقوم بها المدرسة خدمة للمجتمع، مرحبا بجميع الطلبة الدارسين بها وأولياء أمورهم من مختلف دول العالم.



من جانبهم قدم الحضور للمحافظ كتابا يحوي أنشطة وأهداف المدرسة والخدمات التي تقدمها، كما قدم المحافظ كتاب المحرق الى المدرسة الفرنسية.





خ.ب/ع ذ



بنا 1227 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/29 - 55 : 03 PM