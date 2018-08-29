الشمالية تستضيف الاجتماع السنوي لرؤساء المآتم والمواكب العزائية المنامة في 29 اغسطس / بنا / دعا سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور إلى تشكيل هيئة المواكب الحسينية على غرار تجربة محافظة العاصمة وذلك لما تمثله كشخصية اعتبارية مستقلة لمتابعة احتياجات المآتم الحسينية والمواكب العزائية بشكل مستدام على مدار العام، فيما عبر عن التقدير التام لإدارات المآتم الحسينية والمواكب العزائية في التعاون مع المحافظة من جهة، ومع الجهات الأمنية والخدمية من جهة أخرى ما كان له الأثر الكبير في إنجاح مواسم عاشوراء في السنوات الماضية وفق مؤشرات متقدمة.



وقال في الاجتماع السنوي مع رؤساء المآتم والحسينيات والمواكب العزائية بالمحافظة إن تكامل الجهود حقق نسبة من الرضا عن الخدمات السنوية في عاشوراء طبق استطلاع الرصد والتقييم 75 بالمئة في العام 2017، وكانت النسبة في العام 2016 في حدود 77 بالمئة، وهذا الفارق البسيط يدعونا للبحث عن السلبيات وتلافيها وتعزيز الإيجابيات.



من جانبه قدم رئيس لجنة عاشوراء بالمحافظة السيد شريف عبدالله، رئيس قسم متابعة الخدمات والبحوث، نبذة مختصرة عن الاجتماع الذي عقدته اللجنة بتاريخ 26 أغسطس 2018 وناقشت فيه تقييم موسم العام الماضي واستعرضت برنامج العمل للموسم المقبل، بعدها استعرض سماحة رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية فضيلة الشيخ محسن العصفور ملامح من الخطة الخدمية للأوقاف والتي ستعرض في اللقاء السنوي للإدارة مع المآتم الأسبوع المقبل .







خ.ب/ع ذ



بنا 1151 جمت 29/08/2018





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