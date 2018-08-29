بهدف تحسين جودة الخدمات.."العدل" تدعو الحجاج لتقييم أداء حملات الحج لهذا العام على bahrain.bh المنامة في 29 اغسطس / بنا / في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستخدمين، قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كعادتها السنوية بإعادة تفعيل خدمة (استطلاع رأي الحجاج عن حملات الحج) الإلكترونية لموسم الحج (1439هـ) على موقع البوابة الوطنية bahrain.bh، وعلى التطبيق الإلكتروني (إسلاميات) في متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية bahrain.bh/apps، وذلك بهدف التعرف على آراء الحجاج حول حملات الحج التي التحقوا بها هذا العام، ومدى التزام مقاولي الحملات بمستوى الخدمات المتفق عليها وفقاً للعقود المبرمة بينهم وبين حجاج بيت الله الحرام.



وتتعامل الوزارة بسرية تامة مع البيانات التي تردها من الاستطلاعات، ولا يتم نشرها أو عرضها على مقاولي حملات الحج بغية ضمان إبداء مختلف الملاحظات بكل أريحية وثقة، حيث ستأخذ لجنة التقييم والمتابعة بعين الاعتبار كل الملاحظات في تقييم حملات الحج بهدف تطويرها، علماً بأن رأي الحجاج له الأثر المباشر في الدرجات الخاصة بتقييم الحملة، كما تتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية الاطلاع على نتائج التقييم.



جدير بالذكر أن الوزارة وضمن خطتها للتطوير، تعمل على تقديم خدماتها الإلكترونية بما يتماشى مع السياسة الوطنية الرامية لتحقيق التحول الإلكتروني الشامل وبما يتناسب مع توجهات المستخدمين ورغبتهم في الوصول السريع والسهل للخدمة، إذ تم الاستغناء عن الورق والمستندات اليدوية، الأمر الذي يمكّن من إنجاز المعاملات إلكترونياً بشكل أسرع إلى جانب اختصار الوقت والجهد وتقليص الآثار المترتبة على البيئة نتيجة التعاملات الورقية.



علماً أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أطلقت باقة من الخدمات الإلكترونية المعنية بشؤون الحج والعمرة على www.bahrain.bh، منها خدمة (دليل حملات الحج العمرة) التي تتيح للمواطنين والمقيمين إمكانية البحث والاطلاع على بيانات الاتصال لحملات الحج والعمرة الرسمية المرخص لها من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما توفر قائمة بالتعليمات والإرشادات الخاصة للحجاج والمعتمرين لبيت الله، بالإضافة إلى خدمة (الاستعلام عن تسجيل الحجاج) التي تتيح إمكانية التأكد من تسجيل المواطنين والمقيمين للحج مع حملة الحج الذي تم الاتفاق معها مسبقاً للالتحاق بها لأداء مناسك فريضة الحج.



ويمكن للراغبين في المزيد من المعلومات أو الاستفسار أو المساعدة، استخدام تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) على Bahrain.bh/apps.





خ.ب/ع ذ



بنا 1144 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/29 - 01 : 03 PM