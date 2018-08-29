صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل معالي وزير الداخلية

المنامة في 29 أغسطس/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم، معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.



وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي وزير الداخلية، ثم تم استعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.



ن.ف/ع ذ



بنا 1053 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/29 - 07 : 02 PM