معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة المنامة في 29 اغسطس / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.

وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، مشيداً معاليه بالدور الكبير وبالجهود الطبية المبذولة التي يقدمها المجلس الأعلى للصحة لمواطني ومقيمي مملكة البحرين من خلال تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



خ.ب/ع ذ



بنا 1052 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/08/29 - 12 : 02 PM