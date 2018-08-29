النيابة العامة : إحالة عدد من المتهمين في قضايا الحصول على مؤهلات دون استيفاء الشروط للمحاكمة الجنائية

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2018/08/29 - 49 : 01 PM
المنامة في 29 أغسطس/ بنا / صرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام أن وزارة التربية و التعليم قد أبلغت النيابة العامة في غضون الأعوام السابقة و حتى فبراير 2018 عن محاولة عدد من الطلبة اعتماد إجراءات الحصول على مؤهلات علمية دون استيفائها القواعد و الشروط المقررة.
واضاف أن التحقيقات التي بوشرت في عدد من تلك القضايا أسفرت عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية .
وأشار إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال إجراءاتها فيما تباشره من تحقيقات في باقي القضايا ذات الصلة .
ن.ف/ع ذ
بنا 1101 جمت 29/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/29 - 06 : 02 PM