Wednesday   29 Aug 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
النيابة العامة : إحالة عدد من المتهمين في قضايا الحصول على مؤهلات دون استيفاء الشروط للمحاكمة الجنائية
2018/08/29 - 49 : 01 PM

المنامة في 29 أغسطس/ بنا / صرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام أن وزارة التربية و التعليم قد أبلغت النيابة العامة في غضون الأعوام السابقة و حتى فبراير 2018 عن محاولة عدد من الطلبة اعتماد إجراءات الحصول على مؤهلات علمية دون استيفائها القواعد و الشروط المقررة.

واضاف أن التحقيقات التي بوشرت في عدد من تلك القضايا أسفرت عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية .

وأشار إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال إجراءاتها فيما تباشره من تحقيقات في باقي القضايا ذات الصلة .




ن.ف/ع ذ

بنا 1101 جمت 29/08/2018



عدد القراءات : 56         اخر تحديث : 2018/08/29 - 06 : 02 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English