مجلس التعاون يشارك في مؤتمر براءات الاختراع الدولي بجمهورية الصين بكين في 29 أغسطس/ بنا / شاركت الأمانة العامة ممثلة بمكتب براءات الاختراع في المؤتمر عالي المستوى حول الملكية الفكرية لدول الحزام والطريق والذي تم عقده في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة 28-29 اغسطس 2018.



وقد تضمنت مشاركة الأمانة العامة تقديم ورقة عمل حول التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع ودوره في تعزيز الإبداع والابتكار النوعي في دول المجلس قدمها ممثل المكتب في الاجتماع المهندس عبدالله بن صالح المزروع مدير إدارة العلاقات الخارجية في المكتب.



يشار إلى أن هذا المؤتمر الدولي هو الثاني من نوعه لدول الحزام والطريق ومنها جميع دول مجلس التعاون، ويتم تنظيمه بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من الجهات المعنية بالملكية الفكرية في جمهورية الصين الشعبية.





ن.ف/ع ذ



بنا 0830 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/08/29 - 58 : 11 AM