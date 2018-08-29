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استراليا تدعم تقريراً أممياً لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار
2018/08/29 - 22 : 11 AM
كانبيرا في 29 اغسطس / بنا / رحبت أستراليا بإصدار التقرير الموجز لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

ونقلت وكالة " يونا " عن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في بيان صادر عن مكتبها: "أستراليا لطالما كانت داعمًا قويًا لبعثة تقصي الحقائق التي أجرت تحقيقًا مستقلاً وموثوقًا عن انتهاكات حقوق الإنسان في شمال ميانمار وولاية راخين".
وأضافت الوزيرة باين: "أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق. لطالما حثت أستراليا ميانمار على اتخاذ إجراء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".


ع ذ

بنا 0816 جمت 29/08/2018


عدد القراءات : 15         اخر تحديث : 2018/08/29 - 22 : 11 AM
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