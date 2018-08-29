مقتل وإصابة 20 شخصا في تفجير انتحاري على الحدود العراقية السورية بغداد في 29 اغسطس / بنا / قتل واصيب حوالي 20 شخصا بينهم رجال أمن، إثر اعتداء إرهابي نفذه انتحاري، مستهدفا نقطة أمنية على الحدود مع سوريا.

وتناقلت الانباء عن مصادر امنية أن انفجارا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدف نقطة أمن تدعى في شرق قضاء القائم، غربي الأنبار، غرب العراق، أسفر عنه مقتل 8 من منتسبين النقطة، والمدنيين.



وأضاف المصادر، أن الانفجار أسفر عن إصابة 12 شخص بجروح متفاوتة، أيضا هم من المنتسبين، والمدنيين، في حصيلة أولية.



ويقع قضاء القائم الذي كان يعتبر أحد أخطر معاقل تنظيم "داعش" على بعد نحو 400 كم شمال غرب بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات.







ع ذ



بنا 0723 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/29 - 59 : 10 AM