القنصلية الروسية في أنطاليا التركية تؤكد إصابة 11 روسيا في حادث سير موسكو في 29 اغسطس / بنا / أكدت القنصلية الروسية في أنطاليا التركية، اليوم الأربعاء، إصابة 11 روسيا في حادث سير وقع في تمام الساعة 5.00 فجرا في البلاد.



ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن ممثل في القنصلية قوله : "نؤكد حقيقة وقوع حادث سير، وإصابة 11 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وتابع: "وقد توجه موظفنا إلى المكان، ونحن على اتصال مع شركات التأمين والدرك، يتم تحديد أسباب الحادث وحالة المصابين".



ونقلت وسائل إعلام تركية، فجر اليوم، معلومات تشير إلى وقوع حادث سير حيث اصطدمت حافلة كانت تقل 25 سائحا روسيا إلى المطار بشاحنة، مما تسبب إلى انحرافها عن الطريق وإصابة 11 روسيا تم نقلهم إلى المراكز الطبية في البلاد.





ع ذ



بنا 0717 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/29 - 28 : 10 AM