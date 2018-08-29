مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخريج إحدى دورات الاختصاص للضباط المنامة في 29 أغسطس/ بنا / رعى معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، حفل تخريج إحدى دورات الاختصاص للضباط والتي عقدت تحت إشراف إحدى كتائب الحرس الوطني، وذلك صباح اليوم في معسكر الصخير.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تلاها كلمة ألقاها قائد الكتيبة رحب من خلالها براعي الحفل والحضور، ثم ألقى مسؤول الدورة إيجازاً عن مجريات الدورة التي استمرت لستة أسابيع، وما تضمنته من محاضرات نظرية وتطبيقات ميدانية، مبيناً أن مناهج الدورة أتاحت للضباط اكتساب عدد من المهارات العسكرية المتقدمة والتي تمكنهم من تنفيذ واجباتهم وفق أحدث القواعد.



وفي الختام تفضل معالي مدير الأركان بتوزيع الشهادات على الخريجين، ناقلاً تحيات وتهاني الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني للخريجين، مؤكداً على الدور الكبير الذي يوليه الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني للنواحي التدريبية في الحرس وفق الخطة الاستراتيجية 2020، وذلك للارتقاء بكفاءة الضباط ومهاراتهم القيادية والإدارية، وبما يسهم في رفع جاهزية الحرس الوطني.



وحث معالي مدير الأركان ضباط الحرس الوطني على تنفيذ مكتسبات الدورة بفاعلية في الواجبات الوطنية المنوطة بالحرس الوطني، والتي تسهم بشكل أساسي في الحفاظ المكتسبات التنموية والحضارية لمملكة البحرين.







ن.ف/ع ذ



بنا 0715 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/29 - 31 : 10 AM