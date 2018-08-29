مسؤولون امريكيون مستاؤون من عقد اليابان لقاء سريا مع كوريا الشمالية الشهر الماضي واشنطن في 29 اغسطس / بنا / قالت صحيفة أمريكية إن مسؤولين أمريكيين كبار أعربوا عن انزعاجهم من إخفاء اليابان اجتماعا مع كوريا الشمالية الشهر الماضي.



فقد أوردت صحيفة "واشنطن بوست " في نسختها الإلكترونية يوم الثلاثاء أن الاجتماع السري عُقد في شهر يوليو في فيتنام.



وتقول إن المسؤول الكبير في الاستخبارات اليابانية شيغيرو كيتامورا التقى مع المسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم سونغ هييه وهو معني بشؤون إعادة التوحيد. وورد أنهما ناقشا قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين.



وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلق موقفا انتقاديا شديدا ضد سياسات اليابان الاقتصادية عندما التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه في البيت الأبيض في شهر يونيو/حزيران.



وورد عن ترامب قوله لآبيه إنه لا يزال يتذكر بيرل هاربر.



وتقول الصحيفة إن توجه الرئيس الأمريكي غير الاعتيادي تجاه كوريا الشمالية وآراءه السلبية جدا تجاه ممارسات اليابان التجارية وضعت ترامب وآبيه أمام طريق مسدود بسبب سلسلة من الخلافات، وتنامي استياء طوكيو.



ع ذ



بنا 0702 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/08/29 - 28 : 10 AM