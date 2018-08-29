كوريا الشمالية تدعو إلى تنفيذ اتفاقات القمة بين الكوريتين وسط المحادثات النووية المتوقفة سيئول في 29 أغسطس / بنا / جددت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء الدعوات لكوريا الجنوبية لتنفيذ اتفاقات القمة بين قائديهما بإخلاص وسط مخاوف من أن المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ قد تعثرت.



وبحسب وكالة انباء " يونهاب " الكورية الجنوبية في انتقدت صحيفة "رودونغ سينمون" ، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية ، بشدة الولايات المتحدة لفرضها عقوبات إضافية على بيونغ يانغ ، قائلة إن هذه الخطوة تتعارض مع الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الكوريتين و توحيدهما .



وقالت الصحيفة في مقال لها "من أجل تقديم الدعم للتحرك الحالي نحو المصالحة والوحدة و التوحيد ، يجب أن نواصل المضي قدما في تنفيذ إعلان بانمونجوم التاريخي.



وأضافت ، إنه يتعين على الكوريتين حل القضايا المتعلقة بإعادة التوحيد بمشيئة شعبنا وقوته المستقلة عن القوى الخارجية.



إلا أن كوريا الشمالية عبرت عن خيبة أملها إزاء التقدم البطيء الذي تحقق في التعاون الاقتصادي بين الكوريتين ، بينما تبدو حكومة سيئول مترددة في الضغط من أجل التعاون الكامل ، الذي يبدو أنه يمثل عوائق بسبب العقوبات متعددة الطبقات المفروضة على بيونغ يانغ.



من جانبها، تصر الولايات المتحدة بقوة على أن العقوبات ستبقى سارية حتى يتخلى الشمال عن برنامج الأسلحة النووية. وأعلنت مؤخرًا عن فرض عقوبات إضافية ضد السفن والكيانات التجارية الروسية التي تقوم بأعمال تجارية مع كوريا الشمالية.



وقال البيان ، إن أي أعمال من جانب مضاد للتوحيد في الداخل والخارج يهدف إلى الحيلولة دون تنفيذ إعلان بانمونجوم سيواجه عقابا وإدانة من جانب شعبنا .



ومع ذلك ، ظلت الصحيفة صامتة لأيام حول الإلغاء الأخير لرحلة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية.



وكانت زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية قد رفعت التوقعات بأن بيونغ يانغ وواشنطن ربما توصلتا إلى اتفاق له مغزى في محادثات نزع السلاح النووي ، التي تعثرت منذ قمة البلدين في سنغافورة في يونيو.





ع ذ



بنا 0651 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/29 - 00 : 10 AM