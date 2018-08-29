الطقس في البحرين: حار ورطب وغائم جزئيا احيانا

المنامة في 29 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الاربعاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطبا وغائما جزئيا احيانا.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احيانا بعد الظهيرة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 95 % الصغرى 40%.





و.ش



بنا 0520 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/08/29 - 35 : 08 AM