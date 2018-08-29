مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 29 أغسطس / بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الاربعاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن المحلي والنشاطات المصاحبة فيه كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي أبرز العناوين:



/جلالة الملك المفدى يشيد بالمكانة العالمية للبحرين في مكافحة الاتجار بالبشر.

جلالة الملك المفدى يستقبل السيد خالد عبدالرحمن المؤيد.

/محافظ الجنوبية: حريصون على تنفيذ توجيهات وزير الداخلية لضمان أمن المجتمع وسلامته.

/القائد العام ورئيس الحرس الوطني يستعرضان علاقات التعاون والتنسيق المشترك.

/وزير الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة.

/وزير العمل متحدثا رئيسيا في «مؤتمر مبادرة تمكين قوة الشباب 2030».

/وزير التربية يتفقد عددا من المدارس.

/اكتشاف 100 شهادة مزورة بين طلبات المتقدمين إلى العمل بالصحة.

/«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن حملة «اضمن حقك».

/الاشغال: إضافة مسار للانعطاف يسارًا عند تقاطع شارعي الحوض الجاف وحاتم الطائي.

/الممثل الخاص للرئيس الروسي يستقبل سفير البحرين في موسكو.

/«التنمية السياسية» يواصل فعاليات البرنامج الوطني لانتخابات 2018.

/بلدية الشمالية تجمل 3 دوارات بمدينة حمد ومدخل سار بكلفة 47 ألف دينار.

/جــلسة مبــاحـثات بيـن البرلـمان الـبحـريني ونـظـيره الأردنـي.

/السعودية: إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز.

/وزير البيئة الفرنسي يستقيل من منصبه موجها ضربة قاسية لماكرون.

/زعيم المـتـمردين في جــنوب الــسودان رياك مشار يــرفض تــوقـيـع اتـفـاق السلام.

/ترامب يرضخ للضغوط ويأمر بتنكيس العلم «احترامًا» لماكين.

/التحالف في اليمن: سنراجع التقرير الأممي «قانونيا» ونرد عليه.

/واشنطن ترفض اختصاص محكمة العدل الدولية النظر في قضية العقوبات على إيران.





و.ش



بنا 0530 جمت 29/08/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/08/29 - 36 : 08 AM