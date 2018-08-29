باكستان تقدم شكوى إلى هولندا بشأن خطط برلماني هولندي الإساءة للإسلام

إسلام أباد في 28 أغسطس / بنا / يعتزم وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي تقديم شكوى إلى نظيره الهولندي احتجاجا على مسابقة لرسوم كاريكاتورية تسيء للإسلام قائلا إن "مثل هذه الأعمال تنشر الكراهية وعدم التسامح".



وأعلن البرلماني الهولندي اليميني المتطرف (خيرت فيلدرز) عن خطته لإقامة المسابقة في وقت لاحق من العام تتضمن رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.



ونقل بيان لوزارة الخارجية الباكستانية عن قرشي قوله إن المسابقة المزمعة ستؤذي مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.



وقال قرشي في وقت لاحق إنه يعتزم إثارة المسألة مع عدد من زعماء العالم. وأضاف "طرحنا هذه المسألة على مستويات عدة وأجرينا اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".



وقالت متحدثة باسم وزير خارجية هولندا ستف بلوك خلال اتصال هاتفي مع قرشي "أن الحكومة الهولندية لا توافق على خطط فيلدرز، "لكن النائب المعارض يمارس حقوقه بموجب القوانين الهولندية المتعلقة بحرية التعبير".



عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/29 - 35 : 06 AM