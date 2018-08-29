ترامب يوجّه تحذيراً الى غوغل وتويتر وفيسبوك

واشنطن في 28 أغسطس / بنا / وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيراً إلى عمالقة التواصل الاجتماعي (غوغل وتويتر وفيسبوك)، حيث أتهمهم بالانحياز ضدّه، قائلاً " إن غوغل وتويتر وفيسبوك يسيرون حقا في منطقة مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذريين".



وقال ترامب "نحن نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى"، من دون مزيد من الايضاحات.



كما شنّ الرئيس الاميركي هجوماً شرساً قبل يوم على غوغل، متهماً محرّك البحث التابع لعملاق الانترنت بـ"التزوير".



حيث غرد قائلاً على تويتر إن نتائج البحث في غوغل "مزورة"، لأن البحث عن "أخبار ترامب" يقدّم تقارير سيئة عنه، مشكّكاً في قانونية هذا الأمر.



من جانبها نفت شركة غوغل مزاعم ترامب، حيث قال المتحدث باسم الشركة في رسالة الكترونية إن "عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أية ايديولوجية سياسية".



عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/29 - 41 : 02 AM