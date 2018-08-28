الجيش اليمني يقصف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية غربي تعز

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2018/08/28 - 56 : 10 PM
عدن في 28 أغسطس/بنا/ شن الجيش اليمني هجوما مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي مدينة تعز.
وقال مصدر ميداني في تصريح لموقع ( 26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمينة "إن القصف المدفعي طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غربي مدينة تعز، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من آلياتها القتالية".
ومن جانب آخر اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش، والميليشيا الانقلابية في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربي المحافظة، حيث تركزت المواجهات في منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحي، وقرية ماتع وامتدت إلى التبة السوداء، ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم".
وأفاد المصدر "أن الميليشيا تكبدت خلال تلك المعارك خسائر بشرية في صفوفها".
خ.أ
بنا 1949 جمت 28/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/28 - 56 : 10 PM