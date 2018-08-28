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الجيش اليمني يقصف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية غربي تعز
2018/08/28 - 56 : 10 PM
عدن في 28 أغسطس/بنا/ شن الجيش اليمني هجوما مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غربي ‏مدينة تعز.

وقال مصدر ميداني في تصريح لموقع ( 26 سبتمبر) التابع لوزارة الدفاع اليمينة "إن القصف المدفعي ‏طال مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مدارات غربي مدينة تعز، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من ‏آلياتها القتالية".

ومن جانب آخر اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش، والميليشيا الانقلابية في الخطوط ‏الأمامية لجبهة الضباب غربي المحافظة، حيث تركزت المواجهات في منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحي، وقرية ماتع وامتدت إلى التبة ‏السوداء، ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم".

وأفاد المصدر "أن الميليشيا تكبدت خلال تلك المعارك خسائر بشرية في صفوفها".


خ.أ

بنا 1949 جمت 28/08/2018


عدد القراءات : 12         اخر تحديث : 2018/08/28 - 56 : 10 PM
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