الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية يستقبل سفير البحرين في موسكو موسكو في 28 أغسطس/ بنا/ استقبل سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، اليوم، بمبنى وزارة الخارجية الروسية، سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.



وخلال اللقاء، أشاد سعادة السيد ميخائيل بوغدانوف بمسار علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والتي تشهد تطورًا ونموًا في مختلف المجالات، مستعرضًا سبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1743 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/28 - 30 : 10 PM