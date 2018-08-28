جلالة الملك المفدى يستقبل معالي وزير الخارجية ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنامة في 28 أغسطس / بنا/ استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، والسيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأعضاء اللجنة.



وأشاد جلالة الملك المفدى بالإنجاز العالمي المتميز الذي حققته مملكة البحرين بحصولها على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الامريكية، الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن نجاح البحرين في تحقيق هذا التصنيف المتقدم كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامها التام بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي في التوجهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.



وقد أعرب جلالته عن شكره وتقديره للجميع على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن تحقيق هذا التصنيف المتقدم بجدارة في ظل الحرص الدائم على تطبيق القيم المبنية على مبادئ الاحترام والمساواة والعدل.



وثمّن جلالته الدور الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وضع المبادرات والبرامج المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل على صون الحريات وحقوق الإنسان، منوهاً بجهود وزارة الخارجية، وهيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وجميع الجهات الحكومية والأهلية التي عملت بجد وإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز المشرف.



كما هنأ جلالته خلال اللقاء السيد أسامة العبسي بمناسبة تكريمه من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كأول شخصية خليجية، ضمن عشر شخصيات عالمية بذلت جهوداً متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، معرباً عن تقديره لإسهاماته في تنفيذ عدد من المبادرات الهامة التي من شأنها حماية حقوق القوى العاملة الوافدة، التي تقوم بجهود مشكورة في مختلف مجالات التنمية.



ومن جانبه أعرب معالي وزير الخارجية عن شكره وتقديره لتوجيهات جلالة الملك المفدى، مؤكداً أن تحقق مثل هذه الانجازات يعكس رؤية جلالته في جعل البحرين بلداً رائداً في مكافحة الظاهرة العالمية للاتجار بالبشر من خلال تنفيذ البرامج والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، مشيدا معاليه بتضافر جهود وزارة الخارجية، وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير.



ع إ ح/خ.أ



بنا 1722 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/28 - 28 : 08 PM