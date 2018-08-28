جلالة الملك المفدى يستقبل السيد خالد عبد الرحمن المؤيد المنامة في 28 أغسطس /بنا/ استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيد خالد عبد الرحمن المؤيد وذلك للسلام على جلالته.



وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للسيد خالد المؤيد على ما بذله من جهود مخلصة لتطوير أداء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخدمة القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة.



وأشاد جلالته بدور التُجار ورجال الأعمال البحرينيين وإسهاماتهم المشهودة في المنظومة الاقتصادية الوطنية، متمنياً جلالته للسيد خالد المؤيد دوام التوفيق والسداد.



وقد أعرب السيد خالد عبد الرحمن المؤيد عن بالغ شكره وامتنانه إلى صاحب الجلالة على دعمه ومساندته للأسرة التجارية في البحرين، مشيداً بما حققته المملكة من تطور وريادة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصناعية والاستثمارية في عهد جلالته الزاهر .





ع إ ح/خ.أ



بنا 1608 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/08/28 - 20 : 07 PM