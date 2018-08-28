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الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد الاربعاء حار ورطب مع بعض السحب
2018/08/28 - 27 : 06 PM
المنامة في 28 أغسطس/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين من الساعة السادسة مساء اليوم إلى مساء غد الاربعاء حار ورطب مع بعض السحب.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

الرطوبة النسبية العظمي 95% والصغرى 40%.

شروق الشمس الساعة 05:16 صباحا.. وغروبها في الساعة 06:01 مساءا.






خ.أ

بنا 1514 جمت 28/08/2018


عدد القراءات : 23         اخر تحديث : 2018/08/28 - 27 : 06 PM
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