هيئة التشريع والإفتاء القانوني تصدر العدد الثامن من مجلة (القانونية) المنامة في 28 اغسطس / بنا / أعلنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن إصدار العدد (الثامن) من مجلة القانونية حيث تضمن العدد ثمانية بحوث، فضلاً عن باب جديد مستحدث يحتوى على أحدث الفتاوى القانونية الصادرة من الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاصدار يعتبر ثاني عدد إلكتروني يصدر من المجلة، وذلك بعد أن قررت هيئة تحرير المجلة القانونية تحويلها إلى إصدارة إلكترونية، وتنشر الهيئة العدد الثامن الحالي، وكافة الاعداد السابقة على موقعها على شبكة الانترنت http://www.legalaffairs.gov.bh.



ووأوضحت أن العدد الجديد تضمن بحث لنائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل حول مشكلة إزدواج الجنسية كإحدى طعون انتخابات المجالس التشريعية في النظامين الدستوريين المصري والبحريني، وأخر للقائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الدكتور خالد جمال أحمد حسن حول الحماية القانونية للمستهلك في اتفاقات الإعفاء من المسئولية العقدية.



وتضمن العدد أيضاً بحثاً للرئيس بمحكمة الاستئناف العليا المستشار الدكتور يوسف عبدالهادي الإكيابي تناول فيه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات (دراسة في أحكام الوساطة) وأخر لأستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق في جامعة المملكة بشأن الحماية القانونية لسلامة الدواء بين التشريعين المصري والبحريني (دراسة مقارنة)، ونشر في هذا العدد أيضا بحثاً لعضو هيئة التدريس المنتدب بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت الدكتور ماجد ملفي زايد الديحاني حول النظام القانوني لأموال المرافق العامة الاقتصادية (دراسة مقارنة) وبحث لأستاذ المالية العامة المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة نادية إسماعيل محمد الجبلي بشأن الوسائل الإجرائية لحماية الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين، وبحث أخر لأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور غيث مصطفى الخصاونه حول إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات البحريني (دراسة مقارنة).



وأخيراً تضمن العدد الثامن بحث مشترك بشأن قواعد تنازع القوانين المتعلقة بالزواج في قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني (دراسة تحليلية مقارنة) لأستاذ القانون الدولي الخاص المشارك بكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور مهند أحمد صانوري، وأستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور محمد عبدالحفيظ الخمايسة.



وفي أضافة نوعية، تضمن العدد الجديد مجموعة من الفتاوى الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني.



كما وأعلنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن تخصيص العدد المقبل للمجلة القانونية ليكون مختصاً بنشر الأبحاث والمقالات حول الانتخابات، وذلك تزامناً مع الدورة الانتخابية الخامسة للانتخابات النيابية والبلدية المزمع أجراءها في مملكة البحرين.



ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة للتقدم بأبحاثهم ومقالاتهم بالعربية والإنجليزية، وترسل الأبحاث بالبريد الالكتروني الى العنوان التالي: qanoniya@legalaffairs.gov.bh، او على صندوق البريد (ص ب 790 المنامة)، علما بأن آخر ميعاد لتلقي الأبحاث هو ٢٠ من ديسمبر المقبل، فضلاً عن ضرورة تطابق البحث المقدم مع إجراءات وقواعد النشر المنشورة على موقع الهيئة.



خ.ب/خ.أ



بنا 1442 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/28 - 57 : 05 PM