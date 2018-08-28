مسؤولة بوزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بجمهورية ألمانيا الاتحادية تستقبل سفير البحرين في برلين ‎برلين في 28 اغسطس / بنا / استقبلت سعادة السيدة كريستين مورغنسترن رئيسة دائرة شؤون المساواة بوزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بجمهورية ألمانيا الاتحادية، سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين في برلين.



‎وخلال اللقاء، رحبت رئيسة دائرة شؤون المساواة بوزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب بجمهورية ألمانيا الاتحادية بسعادة السفير، معربة عن اعتزازها وتقديرها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



‎من جانبه، قدم السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله شرحًا حول جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وما يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، من دعم للمرأة وتعزيز دورها وتمكينها سياسيًا واجتماعيًّا واقتصادياً في ظل النهج الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مجال تمكين المرأة.



ومن خلال اللقاء استعرض سفير مملكة البحرين بجمهورية ألمانيا الاتحادية المجالات والخطوات التي تمكن وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب من المشاركة والترشح للجائزة.



خ.ب/خ.أ



بنا 1420 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/08/28 - 38 : 05 PM