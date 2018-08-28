مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين الشريفين على استضافة أسر الشهداء رام الله في 28 أغسطس/بنا/ أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استضافة أسر الشهداء وتمكينهم من أداء فريضة الحج كل عام وما تقدمه المملكة العربية السعودية لحجاج فلسطين.



وتوجه المجلس خلال جلسته التي عقدت اليوم، بالتهنئة إلى حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام ، مثمنًا جهود الجهات المختصة في توفير سبل الراحة والأمان والتيسير للحجاج من أداء مناسكهم.



يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج انطلق عام 1417 هـ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله –، واستفاد منه عشرات الآلاف من المسلمين في مختلف قارات العالم، واستمر البرنامج في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله –، ثم تواصل العطاء في العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، حيث بلغ إجمالي المستضافين منذ بدء تنفيذ البرنامج حتى موسم حج عام 1438هـ، أكثر من (42.000)، اثنان وأربعون ألف حاج وحاجة من مختلف الجنسيات ومختلف القارات.



ومن المتوقع أن يستمر هذا البرنامج الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لسنوات عديدة قادمة ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من المسلمين في مختلف دول العالم.



خ.أ



بنا 1411 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/08/28 - 16 : 05 PM