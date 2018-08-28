الامانة العامة لمجلس التعاون تناقش التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي الرياض في 28 أغسطس/ بنا/ استقبل الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء سعادة القائم بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية السيد ألار أوليم.

تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في العديد من المجالات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين منذ العام 1988م.



وأكد الأمين العام المساعد أهمية العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تجاه العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون الاقتصادي، والقضايا الإقليمية والدولية، وموضحاً أن الاجتماع تابع سير العمل في عدد من المبادرات والفعاليات المشتركة التي سبق الاتفاق بشأنها والمقرر عقدها خلال الأشهر القادمة.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1345 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/28 - 00 : 05 PM