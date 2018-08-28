برعاية وزير العمل..جمعية البحرين للتدريب تستعد لإطلاق المؤتمر الدولي لتنمية الموارد البشرية حول (إدماج الموظفين لزيادة الإنتاجية) المنامة في 28 اغسطس/ بنا/ تستعد جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية لتنظيم المؤتمر الدولي السنوي لتنمية الموارد البشرية حول (إدماج الموظفين لزيادة الإنتاجية) في 25 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك تحت رعاية السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبشراكة استراتيجية من صندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، وبالتعاون مع عدة مؤسسات داخل مملكة البحرين وخارجها، حيث يركز هذا المؤتمر الذي سيتم تنظيمه في فندق الدبلومات راديسون بلو لمدة يومين متتاليين، على عرض أفضل الممارسات الناجحة في تحفيز الموظفين وأدوات التوجيه الملائمة لتحسين الإنتاجية ورفع أداء المؤسسة، وفق استراتيجية أداء محددة ترتقي بأداء الفرد ليكون المحرك الأساس لدورة عمل المؤسسة، كما يشتمل المؤتمر على نقل لأفضل الدراسات الحديثة في هذا المجال يستعرضها مجموعة من الخبراء والمتحدثين المتميزين محليًا ودوليًا، تستهدف 150 شخص من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة داخل مملكة البحرين وخارجها.



هذا ويصاحب المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي سيتم تنظيمها في اليوم الثاني يقدمها مجموعة من المدربين البارزين حول مواضيع ذات علاقة بإدماج الموظفين وتحسين الإنتاجية ورفع الأداء وأثره في دعم التنمية.



وفي هذا السياق قال رئيس المؤتمر الأستاذ أحمد عطية رئيس مجلس إدارة الجمعية "أن هذا المؤتمر يأتي حصيلة جهود مشتركة تبنتها الجمعية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)وهي المؤسسة الأولى لدعم التدريب والتنمية البشرية في البحرين، والداعم الأول للبرامج التي تقدمها الجمعية في مجال الارتقاء بالعنصر البشري، لإيمانها المطلق برسالة الجمعية في بناء حضارة بشرية رائدة في مختلف مجالات التنمية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة في المملكة".



وأكد أن انطلاقة الجمعية بهذا المؤتمر الدولي السنوي، جاءت حصيلة النجاحات المتعددة التي حققتها الجمعية في مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات المحلية والعالمية، حيث أخذت الجمعية على عاتقها مسؤولية الريادة والمكانة المرموقة في أي مبادرة أو مشروع تقوم بتنفيذه، وأثبتت جدارتها في كل محفل من المحافل المحلية والعالمية بإشادة منظمات عالمية مختصة في هذا المجال.



وأشار عطية إلى أن هذا المؤتمر يأتي تجسيدًا لخلاصة تلك الخبرات والتجارب الناجحة، والذي يتطلع من خلاله إلى تكاتف مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتشجيع موظفيها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، ليكون هذا الحدث الهام تعبيرًا عن مدى الاهتمام بتطوير وتأهيل الكوادر البشرية بما يعزز من مكانة المواطن البحريني.





خ.ب/خ.أ



بنا 1315 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/28 - 17 : 06 PM