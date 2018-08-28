ترأس اجتماع اللجنة الأمنية..سمو محافظ الجنوبية: نحرص على تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية لضمان أمن المجتمع بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المنامة في 28 اغسطس/ بنا/ ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة الجنوبية بحضور العميد حمد بن علي المري مدير عام مديرية شرطة المحافظة، وعدد من الضباط الأعضاء من مختلف الجهات الأمنية.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بأعضاء اللجنة، مؤكدا حرص المحافظة الجنوبية على تنفيذ توجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لمتابعة الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة وأمن المجتمع، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية.



بعد ذلك ناقش سموه مع الضباط الأعضاء الاستعدادات الأمنية والمرورية بكافة مناطق المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية في جميع شوارع وطرق المحافظة التي تضم 60 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك تحسباً لأي ازدحام مروري قد يحدث ، مؤكدا سموه على أهمية تسخير كافة الجهود بما يحقق اعلى مستويات السلامة المرورية لكافة مرتادي الطرق، كما وجه سموه الجهات الأمنية لوضع خطة وقائية حرصا على سلامة الطلبة، متمنيا سموه التوفيق للطلبة بعامهم الدراسي الجديد.



كما ناقش سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الضباط الأعضاء الظواهر الاجتماعية السلبية، في الأماكن العامة والمساجد وسبل الحد من انتشارها، وذلك للحفاظ على حرمة دور العبادة وتوفير أفضل الأجواء لمرتاديها، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة الجهات الأمنية على الدور الكبير الذي يقومون به في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا سموه دعم المحافظة الجنوبية لكافة الجهات الامنية من أجل حفظ السلامة العامة في أرجاء المحافظة.





خ.ب/خ.أ



بنا 1239 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/28 - 17 : 04 PM