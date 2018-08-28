رئيس الأوقاف الجعفرية يبحث التعاون والتنسيق المشترك مع وفد من بلدية الشمالية خلال موسم عاشوراء المنامة في 28 اغسطس / بنا / استقبل رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور في مكتبه وفداً من بلدية المنطقة الشمالية بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية السيد علي ميرزا خميس.

وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بوفد البلدية مشيداً بدور البلدية في إدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق تطلعاتهم بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الشأن.



وبحث رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مع وفد البلدية تعزيز مجالات التنسيق والتعاون المشترك خلال موسم عاشوراء 1440 هـ، مؤكداً أن الإدارة تعكف على استكمال الاستعدادات لموسم عاشوراء مبكراً بالتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وقال آل عصفور أن الإدارة وضعت ضوابط تنظيمية لمختلف الفعاليات المشاركة في إحياء موسم عاشوراء وستعلن قريباً عن إطلاق حزم من المشروعات على مختلف المستويات.



ومن جهته قال رئيس العلاقات العامة والإعلام في بلدية الشمالية جميل آل مبارك أن البلدية حريصة على تعزيز وتوثيق التعاون مع إدارة الأوقاف الجعفرية وإطلاق المبادرات المشتركة لتقديم أفضل الخدمات واستثمار المواسم والمناسبات الدينية لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة ووضع الضوابط التنظيمية للإعلانات الخاصة بهذه المناسبات والتأكيد على عدم إشغالات الطرق بصورة مخالفة للقانون، وذلك ضمن حملة عاشوراء نرتقي التي تنظمها البلدية سنوياً.







خ.ب/و.ش



بنا 1225 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/28 - 16 : 04 PM