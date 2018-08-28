الهلال الأحمر البحريني يعتزم متابعة ومراقبة مشاريعه الإغاثية والإنسانية حول العالم

المنامة في 28 أغسطس / بنا / أكدت جمعية الهلال الأحمر البحريني عزمها متابعة المراقبة على مشاريعها الإغاثية والإنسانية حول العالم، وذلك من خلال تشكيل فريق دائم يتولى هذه المهمة سيتم إرساله إلى دول عدة من أجل متابعة ومراقبة تلك المشاريع التي جرى تمويلها خلال السنوات الماضية من قبل حكومة مملكة البحرين ضمن استجابتها للنداءات الإنسانية، والتي أوكلت لجمعية الهلال الاحمر البحريني مهمة تنفيذها.



وقال الأمين العام للجمعية الدكتور فوزي أمين إن الفريق الأول المكون من نحو 12 عضوا من بينهم أطباء وطلاب طب، سيسافر في أكتوبر القادم إلى مخيم الأزرق في الأردن الذي يضم آلاف اللاجئين السوريين، وذلك لاطلاع طلبة الطب على نظم تقديم الخدمات الصحية والطبية للاجئين وكيفية تشييد وعمل المستشفيات الميدانية من جهة، ومتابعة أداء المخيم بشكل عام من جهة أخرى.



وأضاف د. أمين "على مر السنين، قامت جمعية الهلال الأحمر البحريني بتمويل عدد من المدارس والمراكز الصحية والعيادات الصحية المتنقلة وغيرها في الخارج، ونحن الآن نريد التأكد من أن تلك المشاريع تعمل على ما يرام، وسنقوم بتمويل أعمال صيانتها لنضمن عدم إهمالها، وهذا سيؤدي إلى تجديد التعاون بين شركائنا من الجمعيات الصديقة".



ولفت إلى أن الجمعية أعدت قاعدة بيانات لجميع المشاريع الإغاثية التي مولتها خلال السنين الماضية، وقال "أرسلنا عبر البريد الإلكتروني إلى مختلف جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإطلاعنا على اوضاع المدارس والمراكز الصحية التي قمنا ببنائها، وبناء على ردودهم سيتم ترتيب الزيارات"، وأضاف "من حقنا في الجمعية وأمام كل المتبرعين أن يعرفوا وضع هذه المشروعات، لأنهم ائتمنونا على تمويلها ومن واجبنا اطلاعهم على ما قامت ولا تزال تقوم به الجمعية من خدمات إنسانية".



وأشار الأمين العام إلى إن الجمعية مطالبة أكثر بمراقبة المشاريع الخارجية وضمان استخدام الأموال بشكل يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.



وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر البحريني قامت بالكثير من المشروعات منذ تأسيسها في العام 1971، وتم الاعتراف بها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 1972، وقال "ليس هناك الكثير من الناس يدركون أنه على الرغم من كونها مملكة صغيرة إلا أن مملكة البحرين قامت بتمويل وإنجاز مشاريع في تايلاند وأفغانستان والسودان وجزر المالديف وبنغلاديش والفلبين".



وأوضح أنه من بين تلك المشاريع الإنسانية الممولة من البحرين في الخارج مدرسة في منطقة تايلندية دمرها تسونامي في عام 2004، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في جزر المالديف، وخدمات الرعاية الصحية والعديد من المشاريع في الاردن وفلسطين والصومال "، وأشار إلى أن مبالغ الإنفاق على تلك المشاريع تترواح بين 300 ألف إلى مليوني دولار.



ولفت إلى أن هذه المشاريع جرى إطلاقها لمساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية، مثل زلازل وأمواج تسونامي، كما أن بعض المشاريع تجسدت في مساعدة بعض الجمعيات الوطنية في وقت السلم ريثما تتمكن من الاعتماد على ذاتها، مبينا ان جمعية الهلال الأحمر البحريني قامت في الثمانينيات بتمويل دار ضيافة في أفغانستان لسكن المبعوثين الدوليين، وهي تقدم حتى اليوم تمويلا لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني".



وأضاف في هذا الصدد أنه قد لا يعلم الكثيرون أن مملكة البحرين وعن طريق جمعية الهلال الأحمر والمؤسسة الخيرية الملكية قامت ببناء أكثر من 200 مأوى إلى جانب مركز للتدريب المهني في مقاطعة بالاوان في الفلبين، وقد تم بناء هذه المساكن لإيواء العائلات التي تضررت من إعصار هايان في نوفمبر عام 2013 وأودى بحياة ما لا يقل عن 6300 شخص وأثرت سلبا على 1.1 مليون شخص في مختلف المقاطعات.



وتابع أنه من بين أولئك الذين استفادوا من ا لمساعدات الإغاثية لجمعية الهلال الأحمر البحريني ضحايا النزاعات في كوسوفو وسوريا، فضلاً عن الناجين من الزلازل في إيران في عام 2004 ونيبال في عام 2015، وتنسق الجمعية أعمالها الإغاثية حاليا مع المؤسسة الخيرية الملكية والجمعيات الإسلامية الخيرية في البحرين، حيث تم في العام الماضي تقديم العون المادي والعيني للنازحين الروهينجا في بنغلادش وبتنسيق مع جمعية الهلال البنغلاديشي والاتحاد الدولي.



ولفت في السياق ذاته إلى أن جمعية الهلال الأحمر البحريني تقدم أيضا محليا مساعدات ماديه أو تبرعات عينية لأكثر من 4000 عائلة محتاجة في البحرين خاصة خلال شهر رمضان وبتكلفة أكثر من ٢٠٠ ألف دينار سنويا تصرف في البحرين، وتأتي هذه التبرعات من القطاع الخاص ممثلا بالبنوك والشركات العائلية البحرينية والمحسنين والتجار، كما تساهم استثمارات الجمعية في دعم قيمة هذه التبرعات وتغطية المصاريف التشغيلية.









خ.ب/و.ش



بنا 1215 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/28 - 06 : 04 PM