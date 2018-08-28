المحافظة الشمالية تخطط لتنظيم حملة توعوية إعلامية أمنية خلال الشهرين القادمين المنامة في 28 أغسطس/ بنا / بدأت المحافظة الشمالية في وضع التصورات الملائمة لتنظيم حملة توعية إعلامية لدعم وتشجيع المشاركة في الانتخابات العامة وذلك بالتعاون مع مجموعة "حقوقيون مستقلون".

وقال سعادة المحافظ السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور أن هذا الاجتماع هو الأول لوضع التصور المبدئي للحملة، حيث تشتمل الحملة على جوانب التوعية بشأن التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية وتعزيز الجانب الوقائي من الوقوع في هذه الجرائم، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية ونشر المعرفة بممارسة الحقوق السياسية.



وأوضح العصفور بحضور رئيس المجموعة السيد سلمان ناصر والمستشار القانوني الدكتور أحمد الخزاعي أن من الأهمية بمكان التركيز على استقراء وضع التجارب في المراحل الانتخابية السابقة ومنظومة القوانين لكي ننطلق في الحملة بناءً على دراسة الوقوعات الأمنية في الانتخابات السابقة وتحليلها والتعامل معها .



وأشار المحافظ العصفور إلى أن من بين أهم محاور الحملة المرتقبة هي الإضاءة حول الديمقراطية وممارساتها كحق أصيل كما جاء في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله و رعاه، علاوةً على التعريف بالحقوق والواجبات على صعيد الممارسة الانتخابية. ومن جانبه، تطرق السيد سلمان ناصر إلى أن هذه الفكرة ستضع المحافظة الشمالية في موضع الريادة فهي السباقة في طرح هذا البرنامج تواكبًا مع مرحلة مهمة وهي مرحلة الاستحقاقات الانتخابية، كما نطمح أن تساهم جميع المحافظات في هذا الاتجاه لزيادة توعية الجمهور، من مترشحين وناخبين، من خلال الندوات والورش والمحاضرات، مؤكدًا على أن ذلك يشمل توعية المتقدمين للترشيح ومديري الحملات الانتخابية وكيفية تجريم المخالفات، وأن تكون المبادرة بوابة لكسر الحاجز النفسي لدى العازفين عن الترشح والتصويت.



من جهته، قال المستشار القانوني الدكتور أحمد الوداعي أن هناك حاجة مستمرة لتنظيم سلسلة من الحملات التي تستهدف الناخبين من الجهة وكذلك المترشحين من جهة أخرى خصوصًا وأن هناك مشكلة تنحصر في (قصور الوعي) لفهم الممارسة الانتخابية والعمل الديمقراطي لدى الكثير من الفئات، وأن هذه البرامج التثقيفية يلزم أن تكون مؤسسة على دراسات ومعلومات وتحليل وهو ما نعتمد عليه في هذه المهمة، فيما وجه سعادة المحافظ إلى إعداد تصور متكامل لحملة التوعية بغرض وضعه على بساط البحث ومناقشته في الاجتماعات القادمة تمهيدًا لاعتماده والبدء في تطبيق خطة الحملة التوعوية.





ن.ف/و.ش



بنا 1147 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/28 - 23 : 03 PM