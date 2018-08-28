طيران الخليج وتمكين تحلقان بدفعة جديدة من الطيارين المنامة في 28 اغسطس بنا / بنا / استقبلت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – دفعة جديدة مكونة من 7 من الطيارين في منصب "طيار ثاني" حيث أكملوا سلسلة من التدريب الأساسي في عدد من الدورات، بالإضافة الى استمرارهم بإكمال ساعات الطيران المطلوبة للتخرج ولكي يتأهلوا لنيل منصب "طيار أول".



ويأتي ذلك استكمالاً للتعاون القائم بين طيران الخليج وتمكين، حيث صمم هذا التعاون ليستوفي حاجات طيران الخليج في التدريب ذو الكفاءة والقيمة العالية لموظفيها المهنيين في مجال الطيران. وكانت طيران الخليج قد وقعت مع تمكين اتفاقية للتعاون في مايو 2018 الماضي تهدف إلى تعزيز فرص التدريب والتوظيف للبحرينيين في قطاع الطيران في المملكة.



خ.ب/و.ش



بنا 1143 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/28 - 53 : 02 PM