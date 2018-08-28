معالي الشيخ خالد بن عبد الله يستقبل السفير إيتو بمناسبة تعيينه.. ويؤكد: تطلع دائم لتعزيز التعاون مع اليابان دعماً لثمانية عقود متميزة من العلاقات المنامة في 28 أغسطس/ بنا / أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص وتطلع مملكة البحرين الدائم إلى تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات مع الإمبراطورية اليابانية، وذلك تدعيماً للعلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين منذ أكثر من ثمانية عقود.



جاء ذلك لدى استقبال معاليه صباح اليوم في مكتبه بقصر القضيبية سعادة السيد هيديكي إيتو (Hideki Ito)، سفير اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد وتوليه مهام عمله الدبلوماسي.



وخلال اللقاء، رحب معالي الشيخ خالد بن عبد الله بسعادة السفير الياباني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وذلك للبناء على ما تحقق على صعيد العلاقات المتميزة بين الجانبين.



كما أشاد معاليه بدور الشركات اليابانية التي توظف إمكاناتها وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة لدعم مختلف القطاعات المحلية كالبتروكيماويات والألمنيوم والغاز والاتصالات والبنية التحتية، داعياً معاليه في الوقت نفسه إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة عبر دعم التعاون الثقافي والتعليمي في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب سعادة السفير الياباني عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على ما حظي به من حسن استقبال وترحيب في مملكة البحرين، مؤكداً سعيه الحثيث وعمله الدؤوب لمواصلة العمل للحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية اليابانية.





ل.ب/و.ش



بنا 1014 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/28 - 26 : 01 PM