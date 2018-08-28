بلدية الشمالية تعمل على تجميل 3 دوارات بمدينة حمد ومدخل سار المنامة في 28 أغسطس / بنا / أعلنت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء يوسف الفضالة أنه وضمن خطة البلدية لزيادة المسطحات الخضراء في الشمالية وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية فإن العمل جارٍ على إنجاز تطوير وتأهيل ثلاثة دوارات بمدينة حمد بالإضافة إلى تجميل مدخل سار.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 85%، في حين بلغت نسبتها في الدوار الثالث بنسبة 25%، مبينة أنه من المقرر الانتهاء من هذه المشاريع قبل احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد.



وأكدت الفضالة أن البلدية حرصت على أن تكون مشاريعها التنموية والتجميلية وفقًا لتوجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف ومتابعة حثيثة من سعادة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح، مشيرة إلى أن كافة الأعمال المنجزة تتم بالتنسيق مع المجلس البلدي.



وعن تفاصيل أعمال التطوير والتأهيل بمدينة حمد، أوضحت الفضالة أنها شملت كل من الدوار الثالث بالإضافة إلى دوارين بالقرب من الدوار السابع، وبمساحة إجمالية بلغت 4622 متر مربع، وبكلفة 32 ألف دينار، مؤكدة أن الهدف من تطوير الدوارات هو زيادة المظهر الجمالي لمدينة حمد والاهتمام بالشوارع العامة والارتقاء بها، وأوضحت أن الدوارات تم تصميمها بشكل يتجانس تمامًا مع طبيعة النسـق الجمالي الحالي لمدينة حمد.



وفي هذا الإطار أشارت إلى الدوارين الواقعين بالقرب من الدوار السابع حيث تضمن العمل فيهما تنفيذ أرضيات بألوان مختلفة، وتركيب 11 سارية أعلام في كل دوار، وأفادت أن إجمالي مساحتهما تبلغ 3300 متر مربع، وتبلغ كلفة التأهيل لكليهما نحو 24 ألف دينار.



وتابعت المهندسة لمياء "يخضع الدوار الثالث بمدينة حمد حاليًا لأعمال تطوير شاملة في المزروعات، وأوضحت أن العمل جارٍ على إعادة تصميم شبكة الري بالكامل، وتهيئة الأرض لزراعة عدد 12 ألف شتلة من الزهور الموسمية مختلفة الألوان لإضفاء لون للموقع، بالإضافة إلى ذلك سيتم إضافة صباريات وحشيش ذو جودة عالية، يتميز بملائمته لبيئة مملكة البحرين، ولا يستهلك الكثير من المياه ويتحمل الحرارة الشديدة، وسيتم تركيب عدد 11 سارية أعلام لاستخدامها في المناسبات الوطنية.



وعن تجميل مدخل سار، فأوضحت الفضالة أن أعمال التجميل فيه أقيمت بطول 65 متر من مدخل شارع سار رقم 13 المتفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وأفادت أن الموقع اشتمل على 8 أحواض مزروعة بالنخيل، كما تم زراعة 60 شجرة أوليندر (الدفلة)، وتركيب ثلاث سواري أعلام، إلى جانب استخدام عناصر أخرى في تجميل الموقع منها أحجار طبيعية وحشيش صناعي وإنارة، قالت أنها ستضفي رونقًا لمدخل سار خاصة في الفترة المسائية.



وأكدت الفضالة أن بلدية المنطقة الشمالية وضعت ضمن برامجها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تحقق رؤيتها الطموحة في عمل بلدي شامل قائم على أساس الاستدامة والشراكة المجتمعية، وفي هذا الإطار أشارت إلى مبادرة (القرية الجميلة) التي تسعى البلدية من خلالها إلى زيادة مساهمة المجتمع المدني والأفراد في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعزز الحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، إلى جانب رفع مستوى النظافة والبيئة والاهتمام بتجميل القرى والمناطق.



من جانبه، أوضح رئيس قسم الحدائق والمنتزهات في بلدية المنطقة الشمالية المهندس حسين الصفار أن العمل في بلدية المنطقة الشمالية يتم وفق رؤية طموحة تسعى إلى تطوير وتجميل كافة المواقع في المحافظة الشمالية، وفقًا للموارد المتاحة، وتشمل المزروعات والعناصر الجمالية الأخرى كالنوافير والنصب التذكارية والإنارة الليلية في مختلف الدوارات والميادين والحدائق والمماشي خلال هذا العام.



وأشارت المهندسة ضحى المدحوب المسؤولة عن تجميل مدينة حمد إلى سعي البلدية لزيادة الرقعة الخضراء واستدامة المرافق العامة وعناصرها الجمالية في المنطقة، وخاصة شارع الشيخ حمد وشارع ولي العهد بالإضافة إلى الحدائق والسواحل العامة والدوارات والميادين ومضامير المشي، مؤكدة استمرار العمل على صيانتها وتأهيلها بشكل مستمر وفقًا لخطة العمل.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0857 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/28 - 04 : 12 PM