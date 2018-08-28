مقتل 25 جنديا وإصابة 20 في كمين لطالبان شمالي أفغانستان كابول في 28 أغسطس/ بنا / قتل نحو 25 جنديا من الجيش الأفغاني، عندما تعرضت قافلتهم لكمين نصبه مقاتلو حركة طالبان في إقليم "فارياب" بشمالي أفغانستان.

وقال عضو في المجلس الانتقالي الأفغاني سيد عبد الباقي هاشمي لوكالة الأنباء الألمانية، إن 20 جنديا آخرين أصيبوا في الهجوم، وتم أسر 16 جنديا كرهائن، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات في منطقة القيصر أمس الاثنين.



وأوضح أن القافلة التي كانت تضم 80 مركبة غادرت قاعدة عسكرية معزولة في قرية "جورماتش" متوجهة إلى مدينة ميمنه عاصمة إقليم "فارياب" عندما تعرضت للكمين.

وأضاف إنه تم ترك ما بين 10 إلى 20 مركبة على أرض المعركة مع جثث الجنود، كما تم تدمير المركبات في وقت لاحق مساء أمس الاثنين عن طريق الضربات الجوية.



وشنت الجماعات المسلحة المنتمية لطالبان هجمات على قوات الأمن الأفغانية ومنشآتها وعلى مقار الحكومة الأفغانية خلال الأشهر القليلة الماضية، وتعرضت قوات الأمن الأفغانية لضغوط في مختلف أنحاء البلاد بحيث لم تعد تستطيع أن تفرض سيطرتها.

وقتل عشرات من قوات الجيش الأفغاني في المعارك مع مسلحي طالبان بعد أن تم محاصرة قاعدتهم في "فارياب" في مطلع الشهر الحالي.











و.ش



بنا 0708 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 117 اخر تحديث : 2018/08/28 - 21 : 10 AM