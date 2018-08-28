جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية رام الله في 28 أغسطس/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثمانية فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه تم اعتقال الفلسطينيين الثمانية بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، على حد تعبيره.



وعادةً ما تتم الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.



وقالت إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى، ان عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل الى 6500، بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 معتقل إداري (بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.



وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.







و.ش



بنا 0643 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/08/28 - 56 : 09 AM