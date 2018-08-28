تحالف دعم الشرعية يستغرب المواقف الأممية غير الحيادية بشأن "الإستهدافات الخاطئة" في اليمن الرياض في 28 أغسطس/ بنا / أعربت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن استغرابها للبيانات الصادرة من بعض المسؤولين الأمميين سواء في الداخل اليمني أو في الأمم المتحدة في اتخاذها مواقف غير حيادية في بعض البيانات الصادرة في ادعاءات بشأن استهدافات خاطئة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة الذي عقد بالرياض: "كان هناك استهداف لمستشفى الثورة وسوق السمك في الفترة الماضية حيث عبرت العديد من المنظمات الأممية والمسؤولين الأمميين عن آرائهم سواء بالبيانات الصحفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, وبعد أن تبين للمجتمع الدولي الأدلة والإثباتات أن هذا الحادث الأليم كان بسبب الميليشيا الحوثية لم يكن هناك أي أصوات من هؤلاء المسؤولين مرة أخرى"، مبيناً أن هناك خطوط ساخنة مع المنظمات الأممية في اليمن وتعمل 24 ساعه من خلال خلية العمليات الإنسانية.



وأشار إلى ما صدر من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئ في اليمن مارك لوكوك, مبيناً أن هناك ضغوطاً من الميليشيا الحوثية على المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الداخل اليمني، والبيئة في صنعاء وفي الأراضي اليمنية كافة ليست بيئة مناسبة لعمل المنظمات الأممية, مرجحاً أن تكون هذه البيانات الصادرة من خارج اليمن هي استجابة للضغوط وسيطرت الميليشيا الحوثية على النظام الإغاثي والإنساني من خلال المنظمات الأممية وتقييد حركة الموظفين الأمميين, وكذلك المسؤولين الأمميين في صنعاء أو الداخل اليمني.



و.ش



بنا 0624 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/28 - 41 : 09 AM