اتفاق لوقف إطلاق النار في مناطق الاشتباك في الضاحية الجنوبية من طرابلس بليبيا طرابلس في 28 أغسطس/ بنا / قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية العميد عبد السلام عاشور، انه تم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في مناطق الاشتباك في الضاحية الجنوبية الشرقية من طرابلس.

وقال عاشور إن الاتفاق ينص على تسليم تمركزات اللواء السابع مشاه لمديرية أمن طرابلس"، وفق ما ذكرت وكالة الانباء المانية.



وفي السياق، أكد رئيس مشايخ وأعيان ترهونة صالح الفاندي لقناة "ليبيا الأحرار" الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أطراف القتال في طرابلس، وتسليم البوابات الأمنية لمديرية أمن طرابلس، وعودة كافة القوات إلى تمركزاتها السابقة.



وجاء الاتفاق في أعقاب اشتباكات دامية حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 31 آخرون بجروح جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر الاثنين، بالقرب من "معسكر اليرموك" بمنطقة "صلاح الدين" في الضاحية الجنوبية الشرقية من العاصمة الليبية طرابلس، وفقا لإحصائية مبدئية نشرها مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.



ووقعت الاشتباكات بين "اللواء السابع مشاة" المنضوي تحت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ،أو ما يسمى بكتيبة "الكانيات"، من جهة وبين كتيبة "ثوار طرابلس" وكتيبة "النواصي" المنضويتين تحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.









و.ش



بنا 0601 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/08/28 - 46 : 09 AM