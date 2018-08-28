آلاف المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس برفقة وزير اسكان الاحتلال نابلس في 28 أغسطس/ بنا / اقتحم آلاف المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن قرابة ثلاثة آلاف مستوطن اقتحموا المقام فجرا، برفقة وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي داغان، وجرى خلال الاقتحام مواجهات أصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين للمقام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان، أحدهما بالرصاص الحي بالشريان الرئيس بالفخذ الأيسر، وآخر بالشظايا ورصاص حي بمنطقة الظهر، فيما أصيب الثالث بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد اليمنى، وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.



وأضافت أن عدة مواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات عقب إطلاق قوات قنابل الغاز المسيلة للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

يشار إلى أن هذا الاقتحام الثاني الذي ينفذه المستوطنون للمقام، خلال شهر اغسطس الجاري.







و.ش



بنا 0536 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/28 - 43 : 08 AM