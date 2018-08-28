مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 28 أغسطس/بنا/ طالعتنا صحف البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي أبرز العناوين:

/جلالة الملك المفدى يشيد بجهود السعودية الكبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.

/سمو رئيس الوزراء: تشديد المراقبة على مشتريات الادوية.

/سمو رئيس الوزراء يهنئ حجاج البحرين بسلامة العودة.

/حوار المنامة في 26 اكتوبر.

/الصحة تنظم فعاليات بالسلمانية والمراكز الصحية للتوعية بسرطان الأطفال.

/«حقوق الإنسان» تدشن نظام إدارة المكــــالمــــات لتلقـــــي الشكـــــاوى.

/ورشة عمل عن إدارة ميزانية الحملات الانتخابية موجهة إلى المرشحين.

/«الخارجية» و«الإفتاء القانوني» توقعان مذكرة تفاهم ثنائية.

/«الجنسية والجوازات» توزع الورود على الحجاج العائدين.

/رئيس الأمن العام يفتتح ورشة «الممارسات الأفضل خلال تحقيقات جرائم الإرهاب وتمويله».

/اللجنة الطبية لبعثة الحج أنجزت مهامها بنجاح وعادت إلى الوطن.

/«التخدير» بالسلمانية يستضيف خبيرا في الآلام وزراعة أجهزة الحبل الشوكي.

/رئيسة جمعية الأطباء: تشكيل كيانات موازية للجمعية يؤدي إلى تشتيت الجهود وبعثرتها.

/«التعليم العالي» يواصل فحص المؤسسات واعتمادها.

/التحالف: مسؤولون في الأمم المتحدة يسوّقون رواية الحوثيين.

/تحقيـق أممـي يطالـب بمحاكمـة قائـد الجيش البورمي بتهمة ارتكاب «إبادة».

/أسبوع من التكريم لجون ماكين قبل جنازة وطنية في واشنطن.

/ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الاعتماد على الأمريكيين في ضمان أمنها.

/روسيا: هناك مؤشرات على استعداد أمريكا لشن ضربة محتملة على سوريا.

/بـومبيـو: واشنطـن ستـدافـع عن نفسها «بقـوة» أمــام محكمـة العـدل الدوليــة بمواجهـة إيــران.





و.ش



بنا 0527 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/08/28 - 33 : 08 AM