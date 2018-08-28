مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/28 - 33 : 08 AM
المنامة في 28 أغسطس/بنا/ طالعتنا صحف البحرين اليوم الثلاثاء بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما أفردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي أبرز العناوين:
/جلالة الملك المفدى يشيد بجهود السعودية الكبيرة لخدمة ضيوف الرحمن.
/سمو رئيس الوزراء: تشديد المراقبة على مشتريات الادوية.
/سمو رئيس الوزراء يهنئ حجاج البحرين بسلامة العودة.
/حوار المنامة في 26 اكتوبر.
/الصحة تنظم فعاليات بالسلمانية والمراكز الصحية للتوعية بسرطان الأطفال.
/«حقوق الإنسان» تدشن نظام إدارة المكــــالمــــات لتلقـــــي الشكـــــاوى.
/ورشة عمل عن إدارة ميزانية الحملات الانتخابية موجهة إلى المرشحين.
/«الخارجية» و«الإفتاء القانوني» توقعان مذكرة تفاهم ثنائية.
/«الجنسية والجوازات» توزع الورود على الحجاج العائدين.
/رئيس الأمن العام يفتتح ورشة «الممارسات الأفضل خلال تحقيقات جرائم الإرهاب وتمويله».
/اللجنة الطبية لبعثة الحج أنجزت مهامها بنجاح وعادت إلى الوطن.
/«التخدير» بالسلمانية يستضيف خبيرا في الآلام وزراعة أجهزة الحبل الشوكي.
/رئيسة جمعية الأطباء: تشكيل كيانات موازية للجمعية يؤدي إلى تشتيت الجهود وبعثرتها.
/«التعليم العالي» يواصل فحص المؤسسات واعتمادها.
/التحالف: مسؤولون في الأمم المتحدة يسوّقون رواية الحوثيين.
/تحقيـق أممـي يطالـب بمحاكمـة قائـد الجيش البورمي بتهمة ارتكاب «إبادة».
/أسبوع من التكريم لجون ماكين قبل جنازة وطنية في واشنطن.
/ماكرون يدعو أوروبا إلى تجنب الاعتماد على الأمريكيين في ضمان أمنها.
/روسيا: هناك مؤشرات على استعداد أمريكا لشن ضربة محتملة على سوريا.
/بـومبيـو: واشنطـن ستـدافـع عن نفسها «بقـوة» أمــام محكمـة العـدل الدوليــة بمواجهـة إيــران.
و.ش
بنا 0527 جمت 28/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/28 - 33 : 08 AM