الطقس في البحرين: حار ورطب مع بعض السحب المنامة في 28 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطبا أحيانا مع بعض السحب.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 40%.







و.ش



بنا 0518 جمت 28/08/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/08/28 - 27 : 08 AM