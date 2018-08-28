الطقس في البحرين: حار ورطب مع بعض السحب

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2018/08/28 - 27 : 08 AM
المنامة في 28 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطبا أحيانا مع بعض السحب.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 40%.
و.ش
بنا 0518 جمت 28/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/28 - 27 : 08 AM