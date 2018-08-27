سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس التونسي المنامة في 27 اغسطس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة لفخامته بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية.



واعرب فخامة الرئيس التونسي في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الطيبة الصادقة متمنيا لمملكة البحرين اضطراد التقدم والازدهار.





م.أ.ب



عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/08/27 - 21 : 10 PM