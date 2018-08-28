الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز عدن في 27 أغسطس / بنا / حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع استراتيجية في مديرية ماوية شرقي محافظة تعز وسط البلاد .



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله " إن عناصر من قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية ماوية، وصولًا إلى تحرير منطقة الهشم، ثاني مناطق المديرية، وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقة كرش جنوبًا وماوية شمالاً.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر مادية في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى جانب سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار باتجاه الناحية الجنوبية لمديرية ماوية.

ولفت المصدر إلى أن تحرير منطقة "الهشم" جاء في إطار عملية عسكرية تهدف لتحرير مديرية ماوية بالكامل.





ع ذ



بنا 1807 جمت 27/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/27 - 14 : 09 PM